Отмена концерта под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, который планировался на конец июля в Италии, нанесет ущерб не российской стороне, а итальянской. На это указал в понедельник, 21 июля, посол России в Риме Алексей Парамонов.

Дипломат счет печальным тот факт, что кабмин Италии "вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции".

Однако "те, кто думают, что отмена концерта Валерия Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются", ведь наша страна "самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры", подчеркнул Парамонов.

Происшедшее, скорее, причинит ущерб самой Италии, которая "дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", цитирует российского посла ТАСС.

Примечательно, что прежде Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом". Политик напоминал про необходимость обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.

Губернатор области Кампания Винченцо Де Лука уверял, что концерт Валерия Гергиев в рамках фестиваля "Лето короля" состоится, невзирая на призывы его отменить. Итальянский политик призывал "оставаться в рамках разумного" и подчеркивал, что власти Кампании выступают "против логики исключения". Тем не менее, концерт все-таки был отменен.