Министр обороны США оказался участвовать во встрече в формате "Рамштайн"

Очередная встреча западных союзников в формате "Рамштайн" проходит онлайн. Украину представляют как бывший министр обороны Умеров, ныне возглавивший СНБО, так и его преемник Шмыгаль, сообщает издание "Политика страны".

Как стало известно, в Великобритании ранее заявили, что глава Пентагона Пит Хегсет также должен принять участие. Однако сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в альянсе украинскую помощь. Выяснилось, что Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече.

Ранее СМИ писали, что украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп договорились об инвестициях Вашингтона в производство дронов на Украине. Предполагается, что закупать беспилотники будут Соединенные Штаты.