Искалеченная в Дубае модель Ковальчук в подробностях рассказала, что с ней произошло: "Это отработанная схема по продаже людей"

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, но медики говорят, что придется сделать еще одну, когда девушка окрепнет. Ни Ковальчук, ни ее мама Анна долгое время не говорили со СМИ, но в итоге решили дать большое интервью Ксении Собчак. В ходе беседы выяснилось, что многое из того, что говорилось в СМИ было неправдой.

Мария действительно получила перелом позвоночника, но она восстановится и будет ходит. Врачи в этом уверены. Уже сейчас девушка по чуть-чуть передвигается на костылях. По ее словам, падения с высоты восьмого этажа не было, ее просто зверски избили. Кто это сделал, Ковальчук не помнит, но у девушки есть предположение.

В день, когда Ковальчук последний раз звонила маме, она должна была улететь в Таиланд, но проспала рейс. При выселении из отеля она встретила знакомого по имени Артем, до этого они виделись лишь однажды — буквально накануне в караоке. Когда парень предложил Марии пройти к нему в номер, она не заподозрила ничего плохого. Тем более Артем говорил, что у его отца есть самолет, и они вместе с еще парочкой друзей смогут отправиться в Таиланд на частном джете.

"Мы поднялись в номер. Ребята были полутрезвые, они с вечеринки приехали. И в целом на протяжении суток все нормально проходило. Мы общались, обсуждали нашу поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что все хорошо, ребята нормальные. При них же позвонила, перестраховалась", — вспоминает Мария.

На вторые сутки парни, в номере помимо Артема был еще Александр, стали вести себя агрессивно. Они распивали алкогольные напитки и угрожали девушке. "Ты принадлежишь нам. И мы будем делать все, что хотим", — заявили они модели.

Также в отеле были две девушки Милана и Александра. Одна из них надела платье Маши и ушла. "Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Артем и Александр меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Они последовали за мной", — поделилась Ковальчук.

Девушка попыталась спрятаться на стройке. Она забежала в здание и нашла укрытие. Но мучители обнаружили Марию. Последнее, что она помнит — сильный удар по голове. После этого модель потеряла сознание и очнулась уже в больнице.

"Сбросили, возможно, чтобы я не рассказывала о том, что они говорили. Что я принадлежу им… Что я буду делать то, что они хотят… Может, они боялись этого. Я не знаю. Либо это просто было под алкоголем. Какое-то невменяемое состояние. Употребляли ли они наркотики? Употребляли белый порошок", — рассказала Маша.

Мама искалеченной модели считает, что мучителями ее дочери могут быть торговцы людьми. Она уверена, что парни не просто так запугивали Марию, а находившиеся рядом девушки нужны были для того, чтобы притупить бдительность. "Это отработанная схема по продаже людей", — заявила Анна.