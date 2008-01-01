США впервые за 15 лет вернули ядерное оружие в Британию

Ядерное оружие США впервые с 2008 года вернулось на британскую территорию. На этой неделе несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12 были доставлены на военно-воздушные силы Лейкенхит в Саффолке, сообщает UK Defence Journal со ссылкой на многочисленные источники.

Предполагается, что оружие было доставлено самолетом из Центра ядерного оружия ВВС США в недавно построенное безопасное хранилище на территории Великобритании. Пентагон публично не подтвердил это перемещение.

B61-12 - модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности, способная изменять мощность взрыва и точность наведения. Она разработана таким образом, чтобы быть совместимой с целым рядом платформ доставки, включая F-35A Lightning II. Во время холодной войны на авиабазе Лейкенхит размещалось американское ядерное оружие, однако его вывезли к 2008 году.