В Гидрометцентре рассказали, когда ливни в Москве пойдут на спад

Со второй половины понедельника, 21 июля, в Москве и Подмосковье начнется постепенное уменьшение количества осадков. В этом заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт рассказал, что в столичном регионе в отдельных районах за ночь выпало до 55 мм осадков — это примерно 60% месячной нормы. Однако, пообещал Вильфанд, после обеда "будет существенно уменьшаться интенсивность" ливневых дождей.

Как пояснил метеоролог, буйство стихии в Москве и Московской области объясняется тем, что через центральный район европейской России проходит циклон. Досталось не только столице — мощные осадки отмечены и в Тамбовской, и в Воронежской, и в Липецкой, и Белгородской, и в Рязанской, и в Калужской областях, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Метеоролог Михаил Леус подтвердил в своем Telegram-канале, что зона дождей, медленно смещаясь на северо-запад, постепенно покидает столичный регион. Ливни возьмут пауза на четыре-пять часов, а затем к Москве с юга приблизится следующая зона дождей с очаговыми грозами, которая сейчас приближается к Туле.

Его коллега Евгений Тишковец сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" (запись опубликована в Telegram-канале эксперта), что речь идет не про обычный летний дождь в столице — он претендует на титул самого мощного за всю историю метеорологических наблюдений.