Массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) помогают российским бойцам прорвать и без того загруженную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. На это указывают западные журналисты.

Как пишет Financial Times, российские войска стали активнее применять так называемую "роевую тактику", а беспилотники теперь летают на более значительной высоте.

В целом, по подсчетам американского издания, с начала 2025 года количество атак российских беспилотников на Украину резко увеличилось. ВВС украинской армии дают цифры, согласно которым около 15% российских беспилотников преодолевали воздушную оборону Украины в период с апреля по июнь. В предыдущие три месяца показатель составлял лишь 5%.

Ранее в эстонской службе разведки предупреждали, что развитие технологий беспилотных аппаратов в России представляет потенциальную угрозу для безопасности Эстонии и НАТО. Опыт специальной военной операции на Украине обеспечит российской армии "прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА", уверены в Таллине.

Между тем американские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп в одной из бесед заявил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне — ей необходимо попытаться перейти в наступление. Собеседник на это ответил, что все зависит от наличия у ВСУ "подходящего оружия".