Сильнейшие ливни обрушились на Московский регион: таких дождей не было 150 лет

В столице сильные ливни. Дороги под водой. Яуза вышла из берегов. В некоторых местах сразу не угадаешь, где можно проехать, а где только проплыть.

Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. Чистят ливнёвки, откачивают воду. В столичном метеобюро заявили, что понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве за 146 лет. Ливень непрерывно шел всю ночь и большую часть дня. В отдельных районах города за сутки выпало около месячной нормы осадков. Этим и вызваны локальные подтопления. Вот в низине общественная парковка - те, кто не успел перегнать автомобили, теперь вынуждены подсчитывать убытки.

Кадры из жилого комплекса на южной окраине столицы. Подъезд в ЖК затопило. В торговом центре у Павелецкого вокзала обвалился потолок. И это тоже последствия непогоды. Торговый центр под названием "Щука" чувствует себя как рыба в воде.

Все по разному реагируют на непогоду. Несмотря на ливни, в Москве по-июльски тепло. В подмосковном Красногорске в одном подземном переходе ещё можно было пройти босиком. А в другом переходе, на станцию МЦД "Павшино", вообще образовался подземный бассейн. Вода поднялась до потолка и, чтобы её откачать, пришлось использовать несколько насосов.

"Подтянуты силы и средства красногорской теплосети, МЧС, водоканала. В настоящий момент здесь с этой стороны работает три малых помпы и одна большая. С той стороны несколько илососов откачивают воду с перехода", - говорит Аркадий Филиппов. Генеральный директор АО "Красногорская теплосеть"

Бригады и техника Мосводостока и коммунальных компаний столицы и Московской области ещё с прошлой ночи откачивают воду, очищают ливневые стоки и отрабатывают поступающие заявки.

"На улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и спецтехника Мосводостока. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки", - говорит Павел Сергеев, заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток".

В Подмосковье сильные ливни отрезали несколько населенных пунктов от цивилизации. Вода размыла единственный мост через реку Песочная в Истринском районе. Разрушена и ещё одна переправа - у деревни Алексино. Это был единственный выезд из населённого пункта, и пока на машине не проехать.

В оперативных службах заявляют, что работы по ликвидации последствий непогоды ведутся, ситуация под контролем. Жителей московского региона призывают быть аккуратными на улицах. Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. А водителям снижать скорость или вообще отказаться от поездок на автомобиле. По прогнозам, дождь с разной интенсивностью будет идти до позднего вечера понедельника, возможны грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"Циклон остается и в последующие два дня, по крайней мере, над Москвой, но интенсивность осадков постепенно будет уменьшаться. Во вторник уже ожидаются дожди от небольшой до умеренной интенсивности. Уверенное улучшение погоды мы почувствуем, начиная с четверга. Вероятность осадкой уменьшится практически до минимума", - говорит Марина Макарова. Ведущий метеоролог гидрометцентра России.

Погода испортилась и в других районах европейской части России. Накануне в Ростовской области был ураган, в Воронеже - ливни. Сегодня циклон пришел в Курск, а в Калуге подтоплено около сотни жилых домов в частном секторе.