Россиянам рассказали, как уберечься от опасной инфекции в Турции

Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в мире и оценивает потенциальные риски для здоровья россиян. Так ведомство отреагировало на публикации о том, что у берегов Турции обнаружены ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

Как уточняет Роспотребнадзор на своем официальном сайте, заболевание, вызываемое этими микроорганизмами, развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов, устриц и иных даров моря.

Также контакт с водой, содержащей возбудитель, может привести к инфекциям органов дыхания. Бактерии Vibrio vulnificus способны проникать в организм и через поврежденные кожные покровы.

Чтобы не заразиться, важно избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, не купаться с открытыми ранами и свежим пирсингом, соблюдать требования гигиены, пить только кипяченую или бутилированную воду.

Ранее врач стамбульской больницы Угур Аферин предупредил, что найденные в омывающих Турцию морях бактерии способны вызывать смертельные инфекции — например, некротизирующий фасциит, который ассоциируют с "пожирающими плоть" микроорганизмами.

Тем временем медики в Россию бьют тревогу из-за подъема заболеваемости менингококком. Терапевт Филипп Кузьменко подчеркнул, что наиболее эффективным превентивным средством является вакцинация. Немаловажно грамотно информировать людей о значимости прививок.