Юристы объяснили, кто оплатит ремонт затопленных дождями автомобилей

Обильные осадки в Центральной России, включая столичный регион, могут дорого обойтись автовладельцам. Юрист Юрий Капштык рассказал в интервью порталу "Подмосковье сегодня", за чей счет должен осуществляться ремонт машин, затопленных осадками.

Как отметил эксперт, если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, "однако, насколько мне известно, ОСАГО такое не предусматривают". По словам юриста, обязательное страхование автогражданской ответственности не покрывает такие случаи, ведь "никто не виноват в сюрпризах погоды".

Чтобы получить страховое возмещение за затопленный дождями автомобиль, "должна быть страховка КАСКО", причем "нужно объективно принимать реальность и не пытаться найти виноватого", подчеркнул Капштык. Например, затопить машину могло из-за незакрытых по небрежности хозяина окон или износившихся резиновых уплотнителей.

Если машина в непогоду пострадала от упавшего дерева, ответственность должна нести управляющая компания, которая обслуживает территорию, отметил специалист.

Тем временем депутаты Госдумы Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов предложили расширить покрытие полисов ОСАГО, чтобы россияне могли получить компенсацию за затопленные в результате непогоды автомобили.

Как уточняет ТАСС, парламентарии считают, что отсутствие страховки по полисам ОСАГО из-за буйства стихии создает дисбаланс, ведь автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространенных форс-мажоров. Это "несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО".

Тем временем в Москве устраняют последствия рекордного ливня. В городе затоплены дороги и подземные переходы, размыты переправы, даже образовались водопады в мегаполисе. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.