Филипп Киркоров сделал публичное заявление о Пугачевой: вот что он сказал

Филипп Киркоров, по слухам, надеется на скорое возвращение Аллы Пугачевой. Поговаривают, что Примадонна приедет в Россию с детьми и будет жить по соседству с поп-королем. Якобы поэтому исполнитель хита "Единственная" спешит закончить ремонт в квартире.

Накануне Киркоров появился на VK FEST. Артист два месяца не давал концертов, но для большого форума сделал исключение. Певец вышел к людям в объемном костюме в футуристическом стиле, украшенном синими пайетками, серебристыми медальонами и цепями. Дополнил образ Филипп шляпой и сверкающими ботинками. На шее у него красовался массивный амулет.

Журналисты тут же поинтересовались, что это за украшение. Киркоров темнить не стал и ответил честно. Оказалось, что украшение-кристалл является уникальным, оно связывает певца с бывшей женой. По словам Филиппа, в мире всего два таких украшения, и второе находится у Аллы Борисовны.

"Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого. Один я подарил себе, а второй ей. Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги", — в очередной раз сделал заявление о Примадонне артист.

Ранее Киркоров послал Пугачевой тайное сообщение. Филипп, общаясь с прессой, обронил фразу, которую часто любила повторять Примадонна. "Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой", — произнес артист.