Костенко оставила детей с Тарасовым и спешно покинула Москву

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают четверых совместных детей. Справляться с наследниками модели помогает няня, иногда присматривают бабушки. Костенко старается не оставлять детей надолго. Но экстренные ситуации порой вынуждают Анастасию уехать от любимых дочек и сыновей.

Так случилось и на этот раз. Модель спешно собрала чемодан и одна покинула Москву. Ни муж, ни дети с ней не поехали. Все дело в том, что в семье Костенко произошло несчастье, умер дедушка Насти. Она тут же рванула в Сальск, чтобы успеть проститься с родственником.

"Сегодня не стало моего любимого дедушки — Владимира Александровича Костенко", — призналась Анастасия и почтила память родственника в соцсетях, поделившись трогательным архивным видео. В кадре жене Тарасова всего шесть лет, и она исполняет песню, написанную для нее дедушкой.

По словам Анастасии, последние дни Владимира Александровича были довольно тяжелыми. Костенко понимала, что ее дедушка уходит, но не смогла приехать раньше. При этом больше всего модель корит себя за то, что в прошлый свой визит к родным не нашла времени поговорить с Владимиром Александровичем. Тогда Анастасия пообещала, что сделает это в следующий раз, но теперь ей остались лишь сожаления.