Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* (Фонд Розы Люксембург*) нежелательной в нашей стране.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре в понедельник, 21 июля, этот фонд имеет филиалы и представительства по всему миру и своей целью указывает политическое и общественное просвещение, а также содействие международному взаимопониманию.

Но на самом же деле пресловутый фонд реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России, подчеркивается на официальном сайте ведомства.

Ранее замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный предупреждал, что обучение в Йельском университете* (признан в России нежелательной организацией) на платной основе, а также распространение информации о нем может обернуться административным или уголовным наказанием.

В мае Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной правозащитной организации Amnesty International*. В действительности лондонская штаб-квартира этого объединения "является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима".

* организация, признанная в России нежелательной