Богомолов стал заслуженным деятелем искусств России и попал в базу "Миротворца"

Российский лидер Владимир Путин отметил заслуги художественному руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Как следует из указа главы государства, обнародованного в понедельник, 21 июля, Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Это произошло за два дня до 50-летнего юбилея режиссера.

Также стало известно, что Константин Богомолов попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Как уточняет ТАСС, российского режиссера включили в эту базу 20 июля "за поддержку действий России".

Ранее Богомолов попал под критику со стороны актера Дмитрия Пескова, который заверил, что ни за какие коврижки не стал бы сниматься в любом проекте с участием режиссера — якобы потому, что "у него же три творческих принципа: богохульство, мерзость и эпатаж".

Актриса Дарья Мороз, говоря о причинах развода с Богомоловым, призналась, что у режиссера непростой характер, поэтому бывшим супругам было трудно найти общий язык.