Названы новые даты третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

Третий раунд прямых переговоров России и Украины может пройти уже 24-25 июля. Такие даты сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что встреча может состояться в среду или четверг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о датах, когда они будут окончательно согласованы.

Накануне стало известно, что местом проведения третьего раунда переговоров останется Стамбул.

Украинский лидер Владимир Зеленский в минувшую субботу сообщил, что Киев предложил России провести очередную встречу делегаций на неделе с 21 по 27 июля.