Собянин: ПВО сбила украинский БПЛА над Москвой 21 июля

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в понедельник, 21 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин в своем Telegram-канале, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал последствия атаки дронов на регион.Серьезных последствий удалось избежать. Повреждения получили частные дома в коттеджном поселке "Рязанцы" в Сергиево-Посадском городском округе и в деревне Марьино в Солнечногорске.

Между тем в США отметили, что массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) помогают российским бойцам прорвать и без того загруженную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.