Муцениеце рыдает белугой, узнав пол третьего ребенка

Агата Муцениеце и Петр Дранга скоро станут родителями. У звезды "Закрытой школы" уже очень внушительный животик. В ожидании малыша актриса и музыкант провели вечеринку, на которой узнали пол будущего ребенка.

На гендер-пати Муцениеце и Дранга собрали друзей в яхт-клубе, территория которого была красиво украшена. Не обошлось без смешных конкурсов и угощений. Пришел на праздник и первенец Агаты, сын от Павла Прилучного Тимофей. Мальчик уже год живет с отцом и долгое время не общался с мамой.

Актриса для гендер-пати надела белое платье на тонких бретельках. Выглядела звезда великолепно. В личном блоге Муцениеце поделилась эмоциями от вечеринки. Агата призналась, что уже несколько часов рыдает белугой.

"Я от переизбытка эмоций почти не спала. Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом. Пишу и опять реву!" — поделилась будущая многодетная мама.

Кого ждет Муцениеце, сына или дочь, не сообщается. По некоторым данным, у актрисы и музыканта будет девочка.

Напомним, что в мае Агата приняла предложение руки и сердца музыканта, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги. Дата свадьбы пока не названа, но уже известно, что Муцениеце выбрала платье, и оно обойдется актрисе не менее чем в 400 тысяч рублей.