Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку к закону "О потребительском кредите", который предусматривает кредитные каникулы при рождении ребенка.

Как сообщает ТАСС, предлагается предусмотреть право заемщика по ипотечному кредиту на предоставление льготного периода при рождении или усыновлении детей. Однако наряду с этим для получения кредитных каникул необходимо соблюсти ряд требований.

В частности, придется доказать, что доходы снизились более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика.

При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления

Давать кредитные каникулы предлагается при рождении или усыновлении первого ребенка не более чем на полгода, а при рождении либо усыновлении второго и последующих детей — не более чем на полтора года.

Демографическая проблема остается в России одной из самых насущных. Глава государства Владимир Путин отмечал, что коэффициент рождаемости (это среднее число детей, которых рожает женщина за репродуктивный период) "в принципе хотя бы 2,1 должен быть", хотя "понимаю, что непросто и этого добиться".

Эксперты Общественной палаты и Росстата заявляли, что в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных. Например предлагалось ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.