Россиянам могут запретить кормить бездомных животных у многоэтажек

В рабочей группе Государственной думы по обращению с бездомными животными подготовили пакет поправок, среди которых — запрет кормления бездомных животных возле многоквартирных жилых домов, больниц и школ.

Как уточнил депутат Александр Спиридонов, изначально поправки запрещали кормить животных возле зданий и сооружений медицинских организаций, зданий и сооружений культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, на детских площадках, на территории физкультурно-спортивных организаций и спортплощадок.

Однако многоквартирных жилых домов в перечне не было. Парламентарии решили включить в рассматриваемый законопроект также и границы придомовой территории, сообщает РБК.

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