Столичные врачи спасли двух бойцов СВО с тяжелыми ранениями

В столичном госпитале имени Бурденко хирурги провели сложнейшие операции двум военнослужащим, которые получили тяжёлые ранения в зоне СВО, извлекли осколки, повредившие лёгкое и пищевод. Жизни пациентов висели на волоске. Но благодаря мастерству врачей сейчас бойцы уже готовятся к выписке. Правда, впереди ещё длительная реабилитация.

Чтобы перевернуть эту страницу своей биографии, старшине Никишину осталось только снять швы. Почти формальность. По сравнению с 14 июня, когда он был тяжело ранен, сейчас практически в полном здравии.

"На цепочку повешу и буду носить уже у сердца. А пока в кармане. Теперь будет мой талисман", - говорит Андрей Никишин.

Это боец с позывным Багряш о пуле натовского калибра, которую хирурги извлекли из мышц спины. Через 2 дня после 55-летия, которое старшина встретил на передовой, 20 мотострелковая дивизия штурмовала укрепрайон противника в районе Авдеевки. Подразделение попало под интенсивный ответный огонь. Две пули вошли Андрею прямо в горло. Одна, повредив лёгкое, застряла в пищеводе. Другая засела в мышцах спины. Жизнь буквально висела на волоске. В госпитале Бурденко бойца спасли, решив просто выждать время. И не прогадали. Пуля вышла сама естественным путём. Но это, как говорят хирурги, огромное везение, а не практика.

Пищевод — один из самых трудных органов при извлечении инородных тел. К нему, как говорят хирурги, непростой доступ. Заживление идёт долго. Да и без осложнений травма никогда не обходится. То же касается и ранения легкого.

Удаление осколка из легкого - это сложнейшая операция. Чтобы минимизировать кровопотерю и ускорить выздоровление бойца, операция проводится через небольшой прокол, то есть эндоскопически.

Случай бойца с позывным Велес для хирургов стал настоящим вызовом. Больной попал на операционный стол через сутки после ранения. Двухсантиметровый осколок, задев лёгкое, вошёл между стенкой пищевода, стенкой аорты и позвонком. Из-за сквозного отверстия пациент не мог питаться. Врачи Бурденко применили вакуум-аспирационную терапию.

"С помощью специальных доставочных устройств доставляется вак-система в просвет пищевода, создаётся вакуум. В результате дефект пищевода через какое-то время закрывается", - объясняет Александр Фокин, начальник отделения торакальной хирургии ГВКГ им.Н.Н.Бурденко Минобороны России.

Решение было правильным - пациент пошёл на поправку. Первое и долгожданное, что сделал, когда разрешили врачи, - выпил глоток воды. Месяц борьбы за жизнь в команде с врачами госпиталя имени Бурденко. Тяжелейшее ранение. Результат поразительный.

"Живите полной жизнью. Никаких ограничений наше лечение не накладывает на вас", - говорит Илья Коненков, врач торакальный хирург отделения торакальной хирургии ГВКГ им.Н.Н. Бурденко Минобороны России.

Первым делом - обнять родных. Дома бойца ждёт семья. А после небольшого отпуска хочет снова на СВО, к братьям по оружию.