Умерла "главная женщина в жизни Миронова" Татьяна Егорова

Скончалась актриса и писательница Татьяна Егорова. Об этом в понедельник, 21 июля, рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Актриса умерла после продолжительной болезни. О дате и месте церемонии прощания, а также похорон пока ничего не сообщается.

Татьяна Егорова снималась в фильмах "Однажды двадцать лет спустя", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Проснись и пой", "Время желаний" и еще в двух десятках фильмов.

Татьяна Егорова была известна не только своими ролями в кино и театре — актриса с 1966 года служила в столичном Театре Сатиры — но и близкими отношениями с любимцем советских зрителей Андреем Мироновым. Именно им Егорова посвятила книгу "Андрей Миронов и я".

Гильдия актеров Союза кинематографистов России подчеркивает в своем Telegram-канале, что друзья и коллеги вспоминают Татьяну Николаевну не только как талантливую актрису, но и доброжелательного друга с хорошим чувством юмора.