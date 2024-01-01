Великобритания внесла в санкционные списки по России 135 танкеров

Британские власти внесли в санкционные списки 135 судов, которые, как полагает официальный Лондон, могут быть связаны с экспортом российских энергоносителей.

Министерство иностранных дел Великобритании подчеркнуло, что новые санкции продолжают борьбу с "операциями "теневого флота" и "направлены против 135 танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на 24 миллиарда долларов".

Кроме того, под ограничительные меры подпало базирующееся в Дубае торговое подразделение российского "ЛУКОЙЛа" Litasco Middle East DMCC, сообщает "Интерфакс".

Между тем трейдеры сомневаются, что 18-й пакет санкционных ограничений Евросоюза против России сможет существенно повлиять на экспорт нефти из нашей страны. В Кремле не раз указывали, что санкции — это обоюдоострое оружие, а Россия приобрела к рестрикциям иммунитет.

При этом министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна сможет удовлетворить свои потребности в нефти альтернативными путями, если санкции существенно скажутся на импорте из России. Политик напомнил, что у Индии уже есть около 40 поставщиков нефти.