Российский сенатор недоволен количеством аварийных домов: признают слишком много

В Совете Федерации возмутились количеством признанного аварийным жилья. Многие дома, полагают там, достаточно отремонтировать.

Недовольство ситуацией с аварийным жильем высказал глава комитета Совета Федерации по региональной политике Андрей Шевченко. По его словам, темпы признания в разы выше, чем темпы расселения. Многие аварийные дома, по мнению сенатора, могут быть восстановлены.

"Возникал вопрос, а действительно ли все дома, которые признаны аварийными, являются таковыми? Ежегодно аварийным признается у нас 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это очень много", - сказал Шевченко (все цитаты даны по РИА Новости).

Он рассказал о случаях, когда дома признавали аварийными, людям давали надежду, а спустя время выяснялось, что "на самом деле дом не настолько аварийный". Вместо сноса здание можно было привести в порядок, сделать капитальный ремонт или частично реконструировать.

"И поэтому правила и поменяли для того, чтобы не вводить никого в заблуждение, не тратить лишние деньги, а самое главное, задача расселения - это безопасность проживания наших граждан", - сказал Шевченко.

Сейчас многоквартирный дом может быть признан при совокупности многих факторов, продолжил сенатор. Речь идет о деформации или разрушении основных несущих конструкций.

Ранее эксперты назвали риски новых правил расселения аварийного жилья, предложенные Министерством строительства и ЖКХ.