Ремонт в квартире Ксении Бородиной вызвал оторопь: "На 80 миллионов не тянет. Одни понты"

Ксения Бородина похвасталась, что закончила ремонт в квартире, которую купила в прошлом году. Апартаменты с видом на Поклонную гору обошлись звезде "Дома-2" в 80 миллионов рублей. Поклонники телеведущей подозревают, что на отделке и мебели она хорошо сэкономила.

В квартире у Бородиной две спальни — ее с Николаем и детская, просторная кухня, совмещенная с гостиной, а также три санузла. В гостиной звезда разместила небольшой кухонный уголок, барную стойку, диван, обеденный стол, за которым будет собираться на ужин вся семья.

Роскошная квартира при этом не пришлась по душе поклонникам Ксении. Народ заявил, что апартаменты ничего кроме оторопи не вызывают. Дизайн квартиры Бородиной сравнили с обстановкой в турецких отелях и раскритиковали звезду "Дома-2" за бездумные траты. Мол, три туалета на семью из четырех человек — явно перебор, особенно учитывая, что метраж у апартаментов не впечатляющий.

Также люди удивлены, насколько крошечную комнату Ксения выделила под детскую. Там явно мало места для Маруси и Теоны.

"Один в один номер в турецком отеле. Причем в не самом современном"; "Маленькая комната для двух подростков и при этом три санузла и два стола"; "Аж оторопь взяла, в какую конуру она девочек запихнула"; "Вот эти люстры из перьев, кровати из ДСП — на 80 миллионов не тянет. Одни понты", — раскритиковали ведущую в комментариях к посту, в котором она хвасталась квартирой.