Госдума потребовала у Минцифры разъяснить законопроект об экстремистских запросах в Сети

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил пригласить на заседание нижней палаты российского парламента министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. От политика хотят услышать разъяснения относительно поправок, предполагающих наказание за поиск в интернете экстремистских материалов.

Максуту Шадаеву направили соответствующее приглашение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Однако пока неизвестно, какой ответ дал министр.

Ранее один из авторов соответствующего законопроекта, сенатор Артем Шейкин подчеркивал, что акцент в поправках, предусматривающих наказание за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, делается на регулирование работы провайдеров и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что третье чтение соответствующих поправок в Госдуме назначено уже на 22 июля. Однако "мы предложили отложить рассмотрение и провести широкую общественную дискуссию по этому вопросу".