Роспотребнадзор объяснил, когда после укуса комара нужно бежать к врачу

Комары могут переносить опасные инфекции, поэтому важно наблюдать за своим самочувствием в периоды, когда высока активность этих насекомых. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Республике Башкирия.

Как сообщает UfaTime, одним из заболеваний, получить которое можно в результате комариного укуса, является лихорадка Западного Нила. Такие случаи время от времени выявляют в разных регионах России, особенно на юге.

Насторожиться и обратиться за профессиональной помощью необходимо, если после укуса комара поднялась высокая температура, возникла сильная головная боль, появилась тошнота и/или открылась рвота. Тревожными симптомами также являются светобоязнь, спутанность сознания и судороги.

Ранее россиян предупредили, что интенсивные проявления эпидемического процесса по лихорадке Западного Нила на территории Российской Федерации ожидаются в июне-сентябре, а пик заболеваемости — в августе.

Кандидат биологических наук Павел Глазков отмечал, что активность комаров зависит от окружающей среды. Повышение температуры воздуха на фоне значительной влажности грозит Москве и Подмосковью нашествием этих насекомых.