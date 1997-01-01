Хоркина много лет скрывала сына от мужа Глаголевой: что с ним стало

Светлана Хоркина впервые стала мамой 20 лет назад. В частной клинике в США она родила сына, которого назвала Святослав. Долгое время гимнастка скрывала наследника из-за его отца Кирилла Шубского.

21 июля у Святослава день рождения. Светлана поздравила сына на своей странице в соцсети, опубликовав фото торта. Лицо парня гимнастка не показывает уже несколько лет.

Во многом такая скрытность связана с историей рождения Святослава. В 1997 году двукратная олимпийская чемпионка закрутила роман с бизнесменом Кириллом Шубским. Мужчина уверял спортсменку, что холост, хотя его женой была знаменитая актриса Вера Глаголева. Бизнесмен бросил все силы, чтобы завоевать гимнастку: дарил дорогие вещи, летал с ней на ее соревнования по всему миру. Светлана и заподозрить не могла, что ее подло обманывают.

Так продолжалось семь лет. А потом Хоркина забеременела. Шубский, не желавший разрушать брак с Глаголевой, уговорил любовницу рожать в США под чужим именем. Вскоре после появления на свет ребенка миллиардер прекратил общение со спортсменкой. Признал сына Шубский только после скандала, когда информация о мальчике просочилась в СМИ.

Сейчас Святослав уже взрослый 20-летний юноша, который очень сильно похож на отца. С детства он занимался спортом — баскетболом и плаванием. Также у Святослава есть коричневый пояс по тхэквондо. Но профессиональным атлетом он не стал. Наследник Хоркиной поступил в институт, но какую профессию осваивает Святослав неизвестно. Еще в школе молодой человек планировал стать дипломатом, но в 10 классе увлекся физикой.

Лицо Святослава родители скрывают. Хоркина выводила мальчика в свет, пока он был еще совсем маленьким, а позже решила, что публичность ему ни к чему.