ПВО сбила 35 дронов ВСУ над регионами России в ночь на 22 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. В течение минувшей ночи ПВО уничтожила над восемью регионами России и над Черным морем 35 украинских дронов, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили: девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было сбито над территорией Брянской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над Калужской. По три дрона ВСУ уничтожено над Самарской и Тульской областями и над Московским регионом. Два аппарата ликвидированы над территорией Белгородской области, по одному дрону перехвачено над Курской областью и над акваторией Черного моря.

Как сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, украинские беспилотники пытались атаковать Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район. Все цели сбила ПВО. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Возгорания оперативно ликвидировали, пострадавших нет.