Сбил вражеский беспилотник: новые подвиги героев СВО

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Старший сержант Дмитрий Черненко, находясь на наблюдательном посту, обнаружил вражеский беспилотник, приближающийся к нашим позициям, и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Дрон упал и сдетонировал, не причинив вреда личному составу и технике.

Ефрейтор Илья Ефимов, оператор расчета беспилотных летательных аппаратов, в ходе ведения воздушной разведки в сложной радиоэлектронной обстановке обнаружил замаскированный опорный пункт противника с оборудованными огневыми точками. Не теряя ни минуты, Илья передал вражеские координаты нашим артиллеристам, которые открыли огонь и уничтожили позиции боевиков. Российские войска смогли продвинуться вглубь обороны неприятеля.