Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Сирены воздушной тревоги звучали в четырех областях Украины. Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. На передовой сокрушительные поражение врагу наносит армейская авиация.

Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом накрыл скопление бронетехники и личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Отработав точно по заданным координатам, наши пилоты умело обошли ПВО неприятеля и благополучно вернулись на аэродром базирования.

А это кадры боевой работы операторов беспилотников. На Ореховском направлении спецоперации в результате атаки FPV-дронов сорвана попытка ротации неонацистов в районе села Каменское, ликвидированы два опорника и бронеавтомобиль "КазАк".

На Красноармейском участке фронта врагу не дает передышки артиллерия. Расчеты гаубиц "Мста-С" ежедневно наносят поражение вражеским пунктам управления БПЛА. Огонь ведут с закрытых позиций на дистанции около 20 километров.