Политолог Камкин: Трамп зачастую руководствуется "правилом левой ноги"

Чего больше хочет Дональд Трамп - уйти от разрешения конфликта на Украине, или же за счёт европейцев побольше заработать на поставках оружия Киеву? Сможет ли Вашингтон заставить своих союзников раскошелиться? И почему руководство Германии - вопреки интересам страны - всё более агрессивно выступает в поддержку Украины?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Тот факт, что Трамп действует без каких-то стратегических планов, очень ситуативно, импульсивно, и руководствуется зачастую "правилом левой ноги", это тоже очевидно. Это делает абсолютно непредсказуемой и недоговороспособной американскую администрацию", - отметил он.

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