В ходе нового, третьего, раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле будут обсуждаться гуманитарные вопросы. Состоится этот раунд в среду, 23 июля, заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский в соцсетях, Киев рассчитывает обсудить темы "возвращения пленных, возвращения детей, которые были похищены Россией, и подготовки встречи лидеров".

При этом дипломатические источники утверждают, что главным предметом обсуждения станут проекты меморандумов по прекращению огня — ими стороны обменялись на предыдущей встреча в Стамбуле.

Ранее Зеленский заявлял, что "переговорную динамику нужно увеличивать", поэтому руководитель украинской переговорной группы Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу в Стамбуле. При этом глава киевского режима уверяет, что "нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный".

При этом Кремль многократно указывал на готовность российской стороны к переговорам — проволочки исходили из Киева, который тянул с назначением даты нового раунда. Россия призывала все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта все-таки состоялся.