В Конгрессе назвали виновника смены позиции Трампа по Украине

Первая леди США Мелания Трамп стала причиной перемены в риторике главы государства Дональда Трампа по конфликту на Украине. Такое мнение высказал член Конгресса от Республиканской партии Дон Бэкон.

Как заявил конгрессмен, которого цитирует The Hill, "нужно благодарить Меланию" за то, что "президент сменил курс по Украине". Бэкон полагает, что объясняется это тем, что супруга Трампа "напоминает ему ежедневно, что Россия бомбит украинские города каждую ночь".

Американский лидер действительно рассказывал в одном из интервью, что когда по возвращении домой рассказывает, как "чудесно" пообщался с президентом России, в ответ слышит: "Неужели? Еще по одному украинскому городу только что нанесен удар".

Ранее Дональд Трамп заверил, что его супруга Мелания занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта вопреки публикациям в средствах массовой информации. Он также отметил, что "ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать".

Тем временем западные журналисты отмечают, что Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО в отношении России — налицо перемены в риторике и действиях республиканца в сравнении с первыми неделями его второго президентского срока и с его предвыборной кампанией.