Известная певица резко высказалась о Пугачевой: "Плюнула в душу!"

В последнее время все чаще всплывают слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Якобы артистке надоело мотаться по свету за мужем-иноагентом, и она мечтает вернуться домой.

Поговаривают, что по такому случаю Филипп Киркоров спешит закончить ремонт в квартире, которая расположена по соседству с апартаментами Примадонны. Источники уверяют, что поп-король задумал примириться с бывшей женой.

Но далеко не все рады возможному возвращению исполнительны хита "Арлекино". Бывшая участница группы "Воровайки" Диана Теркулова негативно высказалась об уехавших из России знаменитостях. Особо резкие фразы от нее достались Алле Борисовне.

"К Алле Пугачевой теперь не могу относиться с уважением. Человек здесь прославился, снискал славу и деньги на многие поколения, а потом начал хаять свою страну. Позор", — заявила певица.

Артистка считает, что Пугачевой нужно закрыть въезд в Россию, как и всем остальным знаменитостям, которые критикуют страну. "Плюнули в душу, а ты должен обратно впустить? Я бы не смогла. Артисты не должны предавать родину", — отметила Теркулова.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Примадонна взяла детей и на частном самолете отправилась в Израиль. Последнее время звездное семейство живет на Кипре.