Виталий Гогунский назвал женщину в плохом настроении врагом общества

Звезда сериала "Универ" снова оскандалился из-за своего отношения к женщинам. На этот раз Виталий Гогунский назвал дам в плохом настроении врагом общества. Актер призывает мужчин бросать спутниц, у которых слишком много проблем.

"Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Поэтому, когда у нее плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем на женщину в плохом настроении", — заявил исполнитель роли студента Кузи в интервью телеканалу Москва 24.

Гогунский убежден, что дамы могут манипулировать плохим настроением, чтобы получить от мужчины эмоциональную поддержку. Виталий нашел способ, как с этим бороться, он просто не уделяет внимание девушке, если та истерит.

"Если своим вниманием я буду поощрять ее плохое настроение, она привыкнет и потом будет меня провоцировать. Я буду внимание уделять, только когда ты в хорошем настроении", — поделился своей хитростью актер.

Дал "Кузя" и еще один совет парням. По мнению Гогунского, не стоит тратить время на женщину, у которой слишком много неприятностей в жизни. "Если у девушки больше проблем, чем у мужчины, надо искать себе другую женщину", — объявил Виталий.

Напомним, в начале лета Гогунский попал в скандал, заявив, что женщина в его присутствии всегда должна улыбаться. А если девушка грустит, то ее следует отправить в сад.