Части сбитого БПЛА упали на детсад в Запорожской области

Фрагменты сбитого беспилотника украинских националистов упали на территорию детского сада и пожарной части в Бердянске Запорожской области. Об этом в понедельник, 21 июля, рассказал глава региона Евгений Балицкий.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, во время этого происшествия в детском саду находились 18 человек, в их числе — 12 детей. К счастью, никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада. Детей эвакуировали.

Целы и невредимы остались также сотрудники пожарной части, на которую рухнули обломки украинского дрона.

По состоянию на утро 21 июля сообщалось, что в Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за падения беспилотников. В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.

В ОАО РЖД заверили, что все поезда, задержанные из-за падения обломков дрона в Ростовской области, вернут в график к утру вторника, 22 июля. Пока максимальная задержка составов в южном направлении не превышает двух часов, в северном — четырех часов.