Североатлантическому альянсу необходимо пойти на сделку с Россией "уже сегодня", поскольку в будущем условия могут оказаться гораздо хуже. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как подчеркнул эксперт в соцсетях, НАТО нет смысла выжидать — нужно соглашаться на условия российской стороны, иначе промедление обернется еще более неприятным сценарием для военно-политического блока.

Также Дизен указал на то, что западные средства массовой информации начали публиковать про главу киевского режима Владимира Зеленского "критические материалы, которые раньше были бы названы "российской пропагандой".

По мнению профессора, "надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к смене информационной повестки" (цитаты по РИА Новости).

Ранее глава Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхард назвал Россию мощной военной и ядерной державой, признав, что не может даже предположить, чего могло бы не хватить российской армии — в ее распоряжении имеются все необходимые технологии и вооружения.

При этом президент Чехии Петр Павел признал, что с Россией невозможно воевать бесконечно, поскольку это "приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик".