Что не так с признанием изувеченной в Дубае модели Ковальчук: народ в исповедь не поверил

Мария Ковальчук пришла в себя после комы и уже почти восстановилась. Модель ходит при помощи костылей. О страшном инциденте в Дубае девушке будут напоминать только шрамы.

Ковальчук согласилась дать интервью Ксении Собчак, хотя поговорить с выживший после издевательств в Эмиратах хотели многие. Мама Маши объяснила, что они ждали предложения именно от журналистов из России, потому что винят в трагедии россиян. Якобы Ковальчук зверски избили два парня и девушка, которые живут с родителями в Дубае, но имеют российские паспорта.

Хоть Мария и не помнит, что с ней случилось, она уверена, что сама не могла прыгнуть с восьмого этажа. Девушка говорит, что убегала от преследователей, но они настигли ее.

"Попыталась вырваться на балкон, попросить помощи у соседей. Артем и Александр меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Они последовали за мной", — рассказала Ковальчук.

Этот момент очень сильно смутил пользователей Сети. Модель уверяет, что выбежала из гостиницы в одном банном халате и спряталась на стройке неподалеку. Почему девушка не попросила помощи у охранников отеля? Или не обратилась к людям на улице с просьбой вызвать полицию?

"Я лично в этом отеле была много раз! Чтобы спуститься в лобби, надо множество усилий приложить. Там есть ресепшен на пятом этаже. Она пройдет минимум три охранных поста и, кстати, там очень долгие лифты, ибо здание высокое! И тут она не побежала к охране и на ресепшен. Дубай ну весь в камерах, а она вдруг побежала на стройку, которые у нас супер охраняются и перекрыты — вы верите? Я лично нет!" — написала в комментариях на YouTube-канале Ксении Собчак одна из пользовательниц Сети.

Смутил народ и рассказ о том, что больничный счет оплатили власти Дубая в обмен на молчание семьи. Люди уверены, что Ковальчук и ее мама что-то недоговаривают, возможно, им заплатили за такую версию произошедшего с Марией.