Роскосмос показал виновника рекордных ливней в Москве

Госкорпорация "Роскосмос" продемонстрировала кадры съемки из космоса, на которых запечатлен циклон — он стал виновником рекордных ливней, обрушившихся в понедельник, 21 июля, на Центральную Россию.

В своем Telegram-канале "Роскосмос" подчеркнул, что на протяжении 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня. Спутники помогли выяснить, как выглядела из космоса непогода над столичным регионом.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что речь идет не про обычный летний дождь в столице — этот ливень претендует на титул самого мощного за всю историю метеорологических наблюдений.

Судя по прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, угроза новой грозы сохраняется — в Москве и Московской области действует "желтый" уровень погодной опасности. Из-за ожидающихся местами гроз с дождями предупреждение будет действовать с 9 часов до 21 часа вторника, 22 июля.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что атлантический циклон будет поливать Москву и Подмосковье дождями всю неделю — улучшения погоды пока что ждать не приходится.