Призывать водителями женщин и пенсионеров в случае войны предложили в Германии

В Германии в случае ввода военного положения собираются привлечь в эту женщин, выходцев из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров для вождения грузовых машин. Об этом 21 июля заявил в интервью газете Bild глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

Уже сейчас стране не хватает около 100 тысяч водителей, а при конфликте число может вырасти до 800 тысяч.

Ранее сообщалось, что бундесвер ведет переговоры с логистическими и транспортными компаниями о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.