В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

В США рассекретили документы об убийстве общественного деятеля, лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

На сайте Национального архива обнародованы свыше 200 тысяч страниц. Это подробные данные о расследовании ФБР, обсуждение потенциальных улик и версий, а также внутренние записки агентов спецслужбы.

Многие из протоколов до этого дня никогда не были оцифрованы. Сведения опубликовала глава Нацразведки США Тулси Габбард в соответствии с указом Дональда Трампа.

Раскрыть тайну убийства активиста хозяин Белого дома обещал ещё во время своей предвыборной кампании. Сведения о слежке ФБР за Мартином Лютером Кингом остаются засекреченными до 2027 года. Суд запретил публиковать эту часть информации до истечения положенного срока.