Иран приостановил обогащение урана, так как удары США привели к серьезному ущербу. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу "Фокс Ньюс". Он подчеркнул, работа над национальной ракетной программой будет продолжена.

По словам Арагчи, иранское оружие служит исключительно для защиты от потенциальных противников. Ракеты исламской республики не предназначены для нападения и никогда не будут оснащаться ядерными боеголовками.

Сворачивать свои разработки Тегеран не планирует, поскольку для страны это вопрос национальной гордости. Отвечая на вопрос журналистов о перспективе диалога с Вашингтоном, Аббас Арагчи заявил, что Иран открыт для переговоров с американцами, но на данном этапе - только в непрямом формате.

На интервью иранского дипломата уже отреагировал Дональд Трамп. Хозяин Белого дома пригрозил Тегерану новыми ударами в случае необходимости.