Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании

Первую леди Меланию Трамп назвали виновницей смены курса США на антироссийский.

Именно она якобы каждый день рассказывает хозяину Белого дома о происходящем на территории Украины, пишет издание The Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

"Думаю, мы должны сказать ей спасибо", - заявил политик.

При этом сам Трамп утверждал, что его жена очень умная" и придерживается нейтральной позиции в вопросах конфликта России и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень жесткие пошлины" против России, если завершение конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.