Киев опоздал с эвакуацией в Запорожской области

Власти Украины слишком поздно объявили эвакуацию в Запорожской области.

Из-за этого местные жители могут оказаться в зоне боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Это было сделано сознательно, так как Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее - значит признать успех ВС России на этом участке фронта.

"Разменной монетой в неспособности Киева признать собственное бессилие становятся обычные граждане, которых до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства.

Ранее фрагменты украинского беспилотника упали на детский сад в Бердянске Запорожской области. В саду находились 18 человек, 12 из них – дети. Никто не пострадал.