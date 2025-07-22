Российские правоохранители предупредили певицу Лободу

Известную украинскую певицу Светлану Лободу предупредили российские правоохранители. "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Почему конкретно Светлану Лободу могут не пустить в Россию, точно неизвестно.

К слову, Светлана Лобода охотно принимает предложения спеть на корпоративах. Вот только ценник певица выставила знатный: за почти 15 миллионов рублей она исполнит все свои хиты за час. Причем присутствие россиян на заказнике исполнительницу совершенно не смущает.

Напомним, что после начала российской спецоперации Светлана Лобода покинула страну и перебралась на Родину. Однако там она надолго не задержалась. В настоящее время певица гастролирует по европейским странам. При этом артистка продолжает записывать песни на русском языке.

В России Светлана Лобода имела оглушительный успех. Одно время ее даже называли наследницей Аллы Пугачевой.