Брюсу Уиллису стало хуже: перестал говорить и еле ходит

Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Поэтому артист ведет закрытый образ жизни. Он практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему с каждым днем сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад.

Сейчас же появилась информация, будто артисту стало хуже. Как утверждает The Express Tribune, Брюс Уиллис больше не может ни говорить ни читать. Кроме того, он с трудом передвигается. Отметим, что пока семья не выступила с официальным заявлением относительно негативных перемен в его состоянии.

К слову, молодая супруга Эмма с двумя дочками не покладая рук заботятся о голливудском актере. Регулярно их навещает бывшая жена Брюса, актриса Деми Мур. Их взрослые дети тоже постоянно видятся с отцом. Однако можно только представить, как им всем тяжело наблюдать угасание голливудского "крепкого орешка".

Напомним, что 19 марта Брюс Уиллис отметил юбилей. Прославленному голливудскому актеру исполнилось 70 лет. А ведь ходили слухи, что из-за своей неизлечимой болезни артист вряд ли доживет до этой даты.