Возмущенный Зеленский пожаловался журналистам на Евросоюз

Владимир Зеленский возмущен поведением Еросоюза. По словам украинского лидера, ЕС до сих пор не передал Киеву обещанную помощь, сообщает "Страна.ua".

Как заявил Зеленский, Евросоюз открыл возможность Киеву получить 150 миллиардов: страны ЕС могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По данным главы киевского режима, уже 10 стран готовы взять эти деньги, но почему-то до сих пор этого не сделали. Так что у него возник вопрос к НАТО и ЕС.

В Еврокомиссии на прошлой неделе заявили, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. Но выход нашли: Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро. Эти деньги предполагается употребить для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.