Вооруженные до зубов бравые латиноамериканские наемники едва выдержали сутки после переброски группы на передовую. Группа сбежала с позиций в селе Александроград в ДНР, сообщили в российских силовых структурах.

Как заявил источник агентству ТАСС, латиноамериканцы бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа. По данным силовиков, причиной бегства стали точные удары авиабомб по украинским позициям.

О переброске группы латиноамериканских наемников в село Александроград в ДНР стало известно 21 июля. В силовых структурах подчеркнули, что убегающих иностранных наемников также атаковали российские FPV-дроны.