Российские войска прорвали оборону украинских неонацистов на Константиновском направлении. Идут штурмы в сёлах Полтавка и Яблоновка - на западе от одного из ключевых логистических узлов противника в ДНР. Ещё один "горячий" участок - под Красноармейском. Наши бойцы смогли обойти вражеские укрепления и ударили в тыл боевикам.

Штурм украинского опорного пункта на окраинах Красноармейска. Противник оборудовал огневые позиции в лесопосадке. Наши бойцы работают малыми группами, по два-три человека. Это позволяет скрытно подойти к позициям врага. В блиндажи летят гранаты. Штурмовики огнём из автоматов не оставляют шансов на отход.

Для ВСУ ситуация в Красноармейске ухудшается с каждым днём. Российская армия охватывает город с флангов. Ещё немного - и он окажется в полном окружении. Дороги, по которым ведётся подвоз провизии и ротация солдат, уже под нашим огневым контролем.

Это фактически центр Красноармейска. Бои ведутся вокруг населённого пункта, но наши диверсионные группы спокойно заходят в город и устраивают засады. В этом случае, те, кто сидели в кабине получили ранения. Солдат в кузове пикапа был ликвидирован. Через несколько минут, после того как выжившие скрылись, наш FPV-дрон долетел до центра Красноармейска и добил расстрелянный пикап, на котором передвигались украинские солдаты.

Это наши бойцы готовят к работе ударный беспилотник "Ланцет". От обычного FPV-дрона он отличается значительно большей дальностью полёта и мощностью боезаряда.

"Ланцет" в воздухе. Через несколько минут беспилотник выйдет на заданный курс атаки и фактически без участия оператора-наводчика поразит цель. По признанию наших бойцов, первоочередные цели - это вражеские пункты управления беспилотниками. Именно FPV-дроны - это сейчас главная угроза. В прямое боестолкновение, стрелковый бой на ближней дистанции украинские подразделения стараются не вступать. Либо сдаются, либо в спешке пытаются отойти.