Мишустин в Чите рассказал об экспорте зерна

Развитие Забайкальского зернового терминала откроет дополнительные возможности для выхода российских производителей на новые рынки. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин.

Глава правительства утром прибыл в Читу в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ и провёл совещание "О развитии экспорта зерна".

Как отметил премьер, новый терминал обладает большой пропускной способностью. Есть все необходимые условия для перевозки и хранения продукции. Только за прошлый год Россия нарастила мощности по отгрузке зерна на 10 миллионов тонн. Наша страна входит в число глобальных лидеров по производству и экспорту зерновых культур, помогает укреплять продовольственную безопасность в мире.

"Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объёмы для продажи, для экспорта в другие государства", - сказал Мишустин.