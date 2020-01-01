Дмитренко из "Дома-2" не дают видеться с детьми: Рапунцель на порог не пускает

Оля Рапунцель и Дима Дмитренко были одной из самых ярких пар "Дома-2". На телестройке они не только сыграли свадьбу, но и родили двоих дочерей. Около пяти лет Оля и Дима прожили на проекте и покинули его в 2020 году. Но за периметром сохранить семью не удалось.

Более того, Дмитренко жалуется, что Рапунцель не дает ему видеться с дочками. Якобы мужчина, который стабильно исполняет все обязанности, не имеет возможности общаться с Василисой и Софией, потому что мать его даже на порог не пускает.

"Есть решение суда, я его исполняю в полном объеме, алименты перечисляю каждый месяц, задолженности у меня нет!" - подчеркнул Дмитрий Дмитренко.

Бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2" жалуется, что якобы Ольга Рапунцель не выполняет свои обязательства: не идет на контакт и находясь дома, не дает ему общаться с детьми, передает Starhit.

"Прихожу каждые выходные в 11:00, как написано в исполнительном листе, но дверь она не открывает. Причем слышны голоса дочек, Ольги, ее мамы. Они целенаправленно не открывают дверь, игнорируют решение суда. И так постоянно", - сообщил экс-участник реалити-шоу.